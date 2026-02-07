Waar is Ali B? en wanneer gaat zijn zaak door? Bijna twee jaar na zijn veroordeling komt de zedenzaak tegen Ali B in een beslissende fase. Op 24, 26 en 30 maart 2026 vindt de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep plaats bij het Gerechtshof Amsterdam. Het wordt een van de meest spraakmakende rechtszaken van dit jaar.

Terugblik: de veroordeling in 2024

De rechtbank Noord-Holland veroordeelde Ali Bouali, beter bekend als Ali B, in juli 2024 tot twee jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan de verkrachting van een vrouw en de poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. Van twee aanrandingen — waaronder die van zangeres Jill Helena, bekend van The Voice of Holland — werd hij vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist.

De rechtbank omschreef de rapper als "een tamelijk dwingend persoon die geen nee accepteert en weinig inlevingsvermogen toont". Zowel Ali B als het OM tekenden hoger beroep aan. De rapper houdt vast aan zijn onschuld, terwijl het OM juist de drie vrijspraken wil aanvechten.

Waar verblijft Ali B?

Opvallend genoeg verblijft Ali B voornamelijk in het buitenland. Kort na zijn veroordeling werd hij met zijn gezin gespot op het vliegveld van Weeze, onderweg naar Marokko. De rechtbank heeft hem geen reisbeperkingen opgelegd, waardoor hij vrij kan reizen zolang het hoger beroep loopt. Ook werd hij gesignaleerd in Dubai. Advocaat Bram Moszkowicz merkte destijds al op dat Marokko geen onderdanen uitlevert en dat Ali B ook een Marokkaans paspoort bezit.

Zijn advocaat Bart Swier verzekerde echter dat Ali B "absoluut" aanwezig zal zijn bij de behandeling van het hoger beroep.

Wat kan er gebeuren in maart?

Het hoger beroep biedt meerdere scenario's. Ali B kan hopen op een lagere straf of zelfs volledige vrijspraak als zijn verdediging de bewijsvoering weet te ondermijnen. Aan de andere kant kan het OM juist proberen een zwaardere straf te krijgen en wil het alsnog veroordelingen afdwingen voor de aanrandingen waarvoor eerder vrijspraak volgde. Beide partijen kunnen nieuw bewijs aanleveren of getuigen oproepen.

Mediacommentator Angela de Jong noemde het eerste proces "het spektakel van het jaar" en stelde dat Ali B's mediastrategie "averechts heeft gewerkt" voor zijn imago. In maart 2026 staat niet alleen zijn juridische lot op het spel, maar ook de vraag of de slachtoffers alsnog volledig erkenning krijgen.

De zaak Ali B in cijfers