Stroomuitval in delen Oekraïne na grootschalige Russische aanval

KYIV (ANP/AFP) - Verschillende Oekraïense regio's kampen met stroomuitval nadat Rusland een grootschalige aanval had uitgevoerd met drones en raketten, meldden Oekraïense autoriteiten.

"Rusland valt opnieuw onze energie-infrastructuur aan. Als gevolg hiervan is er in een aantal Oekraïense regio's sprake van noodstroomuitval", aldus energieminister Artem Nekrasov. Op meerdere plekken brak brand uit. Bij de aanvallen kwamen volgens Kyiv zeker twee mensen om het leven.

Buurland Polen stuurde tijdens de aanvallen straaljagers de lucht in om zijn luchtruim te beschermen, meldde de Poolse krijgsmacht op X.

Koude wintermaanden

De temperaturen in het grootste deel van het land liggen rond het vriespunt. Bombardementen zorgden er de afgelopen jaren ook voor dat het land tijdens de koude wintermaanden met stroomuitval te maken kreeg.

De recente aanvallen volgen op de onderhandelingen die de VS afgelopen weekend voerden met Russische en Oekraïense delegaties in Miami.