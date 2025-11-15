Agractie: minder regeldruk nodig tegen stijgende rundvleesprijzen

DEN HAAG (ANP) - Boerenorganisatie Agractie pleit voor minder regeldruk, "zodat boeren kunnen blijven produceren en consumenten toegang houden tot gezond en betaalbaar voedsel." De organisatie reageert hiermee op de voorspellingen van brancheverenigingen dat rundvlees volgend jaar nog fors duurder wordt.

"De stijgende rundvleesprijs is geen verrassing. Steeds meer veehouderijen verdwijnen door een opeenstapeling van regels, onzekerheid en milieumaatregelen. De bedrijven die blijven, hebben te maken met steeds hogere kostprijzen", aldus Agractie. Volgens de organisatie produceerde Nederland in de eerste helft van dit jaar 13 procent minder rundvlees dan in dezelfde periode vorig jaar.

Agractie benadrukt dat voedselzekerheid en betaalbaarheid voor iedereen essentieel zijn. In de afgelopen jaren zijn duizenden landbouwbedrijven gestopt in Nederland.