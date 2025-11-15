Dit is hoe deze haast onmogelijke foto van een skydiver voor de zon werd gemaakt

Astrofotograaf Andrew McCarthy staat bekend om zijn spectaculaire foto's van hemellichamen. Maar zijn nieuwste creatie spant de kroon: een perfecte opname van een skydiver die precies voor de zon langs valt. Het resultaat is misschien wel de eerste foto van dit soort ooit gemaakt.

De foto, die McCarthy "De Val van Icarus" heeft gedoopt, toont een minuscuul silhouet van een menselijke figuur die voor de massieve zonnegloed zweeft. Wat eruitziet als een gelukkig toeval, was in werkelijkheid het resultaat van wekenlange planning en millimeterprecisie.

De skydiver op de foto is Gabriel C. Brown, een YouTuber en muzikant. Hij sprong uit een klein propellervliegtuig op ongeveer 1070 meter hoogte, terwijl McCarthy maar liefst 2440 meter verderop stond met zijn camera.

McCarthy gebruikte een speciale techniek waarbij hij fotografeerde in waterstof-alfa licht. Dit betekent eigenlijk gewoon dat hij een specifiek soort licht filtert waarmee je de atmosfeer van de zon kunt zien. Daardoor krijg je niet alleen een silhouet, maar ook alle details van de zon zelf op de achtergrond.

Maar één kans

Het grootste probleem? Ze hadden maar één kans. Het opnieuw inpakken van een parachute duurt namelijk te lang om nog een tweede sprong te wagen. Bovendien had McCarthy een extreem smal gezichtsveld door zijn lens, wat betekent dat het vliegtuig exact op de juiste plek moest zijn.

En dat bleek lastiger dan gedacht. Het duurde maar liefst zes pogingen om het vliegtuig goed uit te lijnen met de zon. Bij elke poging moest het vliegtuig opnieuw rondcirkelen en de juiste positie innemen.

The moment of the jump, captured in hydrogen alpha light to resolve the sun’s atmosphere.



We decided to release the photo in print- both as an up close shot and showing the full disc of the sun, which you can see here: https://t.co/K4DovGV4ni pic.twitter.com/hYHg7rZXdK — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

Fractie van een seconde

Toen Brown eindelijk uit het vliegtuig sprong, had McCarthy maar een fractie van een seconde om de foto te maken. En het lukte. Op de eerste en enige sprong van de dag.