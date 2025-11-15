ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal schademeldingen beving Zeerijp ruim verdubbeld

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 12:25
anp151125094 1
GRONINGEN (ANP) - Het aantal schademeldingen na de aardbeving van vrijdag in het Groningse Zeerijp en omgeving is opgelopen tot 593. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vrijdag, toen de teller op 246 meldingen stond, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zaterdag.
Daarnaast zijn er in totaal 25 meldingen over een mogelijke Acuut Onveilige Situatie binnengekomen. Een deel daarvan is al onderzocht. In twee gevallen waren er maatregelen nodig.
Het telefonische meldpunt van IMG is dit weekend bereikbaar van 09.00 tot 15.00 uur.
Zeerijp werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.4 en een naschok van 2.1. De aardschokken in het gebied hangen samen met de jarenlange gaswinning.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp 5602676

Weg met muffe winterlucht: 5 verrassend simpele trucs (van azijn tot wodka) voor frisse kleding

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

gandr-collage (29)

Trump volgens Epstein een vieze oude, half demente man (plus de contactenlijst van Epstein)

ANP-542061962

Japanse premier slaapt maar 2 uur per nacht en wil om 3 uur 's nachts vergaderen

Loading