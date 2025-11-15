Aantal schademeldingen beving Zeerijp ruim verdubbeld

GRONINGEN (ANP) - Het aantal schademeldingen na de aardbeving van vrijdag in het Groningse Zeerijp en omgeving is opgelopen tot 593. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vrijdag, toen de teller op 246 meldingen stond, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zaterdag.

Daarnaast zijn er in totaal 25 meldingen over een mogelijke Acuut Onveilige Situatie binnengekomen. Een deel daarvan is al onderzocht. In twee gevallen waren er maatregelen nodig.

Het telefonische meldpunt van IMG is dit weekend bereikbaar van 09.00 tot 15.00 uur.

Zeerijp werd vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 3.4 en een naschok van 2.1. De aardschokken in het gebied hangen samen met de jarenlange gaswinning.