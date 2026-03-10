Agractie slaat alarm om dure diesel en gevolgen voor voedsel

DEN HAAG (ANP) - Landbouworganisatie Agractie maakt zich "grote zorgen" over de explosief stijgende dieselprijzen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse voedselproductie. "De overheid profiteert momenteel fors van de hogere btw-inkomsten, terwijl boeren en transporteurs worden geconfronteerd met torenhoge kosten", zegt een woordvoerster.

Agractie stelt dat olie zelf nog steeds goedkoop is. "Het zijn de belastingen die de prijs kunstmatig opdrijven. Daarom vindt Agractie dat de accijnzen onmiddellijk moeten worden verlaagd."

Daarnaast wijst Agractie op de extra lasten die eraan komen, zoals de aangekondigde heffing van 20 cent per kilometer voor vrachtwagens op snelwegen. "Dit stapelt de kosten verder op in een sector die al zwaar onder druk staat."