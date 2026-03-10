ECONOMIE
Trump mogelijk bereid tot gesprek met Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 13:06
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tegen Fox News gezegd dat hij mogelijk bereid is met Iran te praten, maar dat het afhangt van de voorwaarden. De VS en Iran onderhandelden over het nucleaire programma van het land totdat de VS en Israël vorige week zaterdag begonnen met hun aanvallen op Iran.
Trump zei gehoord te hebben dat Iran heel graag wil praten. Buitenlandminister Abbas Araghchi zei dinsdagochtend vroeg juist dat dit niet meer op de agenda staat en dat Iran "zolang het nodig is" doorgaat met vergeldingsaanvallen.
Volgens Trump hebben de eerste aanvallen de helft van de Iraanse raketten uitgeschakeld. "Als we dat niet hadden gedaan, zou het een veel zwaarder gevecht zijn geweest." De president was wel verbaasd dat Iran daarna landen in het Midden-Oosten aanviel die niet betrokken waren bij de Amerikaanse en Israëlische militaire actie.
