Pinda's doen nauwelijks onder voor dure hippe noten

Een zak walnoten of cashewnoten kost al snel een veelvoud van een zak pinda's. Wie voor de gezondheid dagelijks een handje noten wil eten, kan meestal gewoon de goedkope variant kiezen. Grote bevolkingsonderzoeken vinden voor pinda's grotendeels dezelfde gezondheidsvoordelen als voor echte noten.

Geen noot, wel nuttig

Strikt genomen is de pinda geen noot, maar een peulvrucht. Daarmee is hij nauwer verwant aan soja en linzen dan aan amandelen en walnoten.

In voedingsonderzoek worden pinda's toch vaak samen met noten bekeken. Beide bevatten onverzadigde vetten, vezels, vitamines en antioxidanten.

Nederlands onderzoek: minstens zo goed

Een van de belangrijkste onderzoeken is Nederlands. Ruim 120.000 mannen en vrouwen van 55 tot 69 jaar gaven in 1986 hun eetgewoonten op en werden daarna gevolgd. Wie dagelijks minstens 10 gram noten of pinda's at, had een circa 23 procent lagere kans om binnen tien jaar te overlijden dan wie ze nooit at.

Het verband was het sterkst bij sterfte aan luchtwegaandoeningen, neurodegeneratieve ziekten en diabetes, gevolgd door kanker en hart- en vaatziekten. Pinda's lieten een minstens zo sterk verband zien als echte noten.

Pinda's lieten een minstens zo sterk verband zien als echte noten

Ook buiten Nederland

Een internationaal onderzoek onder ruim 200.000 mensen in het zuidoosten van de Verenigde Staten en in Shanghai kwam tot een vergelijkbare uitkomst. Wie de meeste pinda's at, had een 17 tot 21 procent lagere totale sterfte dan wie er het minst at. Vooral de sterfte aan hart- en vaatziekten lag lager.

Omdat pinda's veel goedkoper zijn dan amandelen of walnoten, zien de onderzoekers ze als een betaalbare manier om van de voordelen van noten te profiteren.

Toch niet helemaal gelijk

Dat maakt echte noten niet overbodig. In sommige studies scoren ze iets beter. In een groot Amerikaans onderzoek hingen noten samen met minder hart- en vaatziekten en minder sterfte aan kanker, terwijl pinda's alleen samenhingen met een lagere totale sterfte. Ook bij kanker vinden onderzoekers voor echte noten vaak een iets sterker verband.

Daarbij gaat het steeds om observationeel onderzoek. Dat laat een verband zien, maar bewijst niet dat de pinda zelf de oorzaak is. Mensen die noten eten, kunnen ook op andere punten gezonder leven.

Een verband is nog geen bewijs dat de pinda zelf het werk doet

Pindakaas telt niet zomaar mee

Opvallend: in het Nederlandse onderzoek hing pindakaas niet samen met een lagere sterfte. De onderzoekers vermoeden dat zout en plantaardige olie in het broodbeleg het effect tenietdoen.

Ook gezouten borrelnoten, noten met chocolade of suiker en pindakaas met toegevoegd zout, suiker of palmolie vallen buiten de Schijf van Vijf. Pindakaas van 100 procent pinda's staat er wel in.

Hoeveel is genoeg?

Het Nederlandse voedingsadvies is dagelijks 30 gram ongezouten noten, met afwisseling tussen soorten. In het Nederlandse onderzoek was een lagere sterftekans al zichtbaar bij gemiddeld ongeveer 15 gram per dag, een half handje. Meer eten leverde daar geen extra winst op.

Kort samengevat

Ongezouten pinda's zijn een goedkoop alternatief voor echte noten.

Een lagere sterftekans was al zichtbaar bij een half handje per dag.

Kies ongezouten en zonder coating.

Kies bij pindakaas liefst 100 procent pinda's.

Afwisselen met andere noten blijft het advies.

Wie gezond wil snacken zonder veel geld uit te geven, hoeft dus niet naar het schap met de dure noten. In onderzoek doet een handje ongezouten pinda's het vrijwel net zo goed. Wel blijft afwisselen met andere noten het advies.