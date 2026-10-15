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AH kijkt of het donaties aan voedselbanken kan uitbreiden

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om meer niet-verkochte producten aan voedselbanken te doneren. Door alle chaos van de afgelopen dagen zijn winkels een tijd niet bevoorraad met versproducten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven.
"We doen er alles aan om voedselverspilling zoveel mogelijk te voorkomen, ook in deze uitzonderlijke situatie", laat een woordvoerster van Albert Heijn weten, zonder aantallen te noemen. "Zoals gebruikelijk gaat een deel van de producten die niet meer verkocht kunnen worden, maar nog wel geschikt zijn voor consumptie, naar voedselbanken. Waar mogelijk en passend kijken we ook of we deze donaties kunnen uitbreiden."
Voedselbanken Nederland zag eerder deze week nog een wisselend beeld als het gaat om leveringen vanuit Albert Heijn. In bijvoorbeeld Rotterdam en Zwolle waren er extra leveringen. Daar gingen veel niet-bezorgde onlinebestellingen naar de voedselbanken. Maar in andere delen van het land kregen voedselbanken juist minder van de grootgrutter door de logistieke verstoringen bij de keten.
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