Mogelijk eerste medicijn voor uitgezaaide alvleesklierkanker

AMSTERDAM (ANP) - Er komt mogelijk een medicijn op de Nederlandse markt dat de levensduur van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker kan verlengen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Na een proef met vijfhonderd patiënten kreeg het medicijn Rasonque goedkeuring van het Europese geneesmiddelenbeoordelingscomité om te worden toegelaten tot de markt.

Per jaar krijgen zo'n 3300 mensen in Nederland te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Meer dan de helft van de patiënten heeft al uitzaaiingen op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Veel van hen kunnen hier niet meer van genezen en chemotherapie werkt vaak niet goed en geeft veel bijwerkingen. Op dit moment is nog geen gerichte behandeling voor deze levensbedreigende vorm van kanker beschikbaar.

Mensen die uitzaaiingen hebben en al eerder behandeld zijn voor alvleesklierkanker kunnen gebaat zijn bij het slikken van Rasonque. De tabletten remmen het groeiproces van de kanker af.

Het advies van het Europese beoordelingscomité gaat nu naar de Europese Commissie.