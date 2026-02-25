AH-moeder Ahold Delhaize wil bonussen voor top fors verhogen

ZAANDAM (ANP) - Winkelconcern Ahold Delhaize wil de maximale bonussen voor topbestuurders fors verhogen, staat in een voorstel voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering. De maximale beloning voor topman Frans Muller in het nieuwe beloningsbeleid kan op 12,5 miljoen euro uitkomen. Dat was bij het oude beleid 8,3 miljoen euro.

Ahold Delhaize schrijft in een toelichting op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering dat de aanpassingen nodig zijn om de meest getalenteerde bestuurders aan te trekken en te behouden. Dat is volgens het bedrijf nu steeds lastiger. Tegelijkertijd is het supermarktconcern steeds actiever met webwinkels en het ontwikkelen van producten van eigen huismerken, wat de bedrijfsvoering complexer maakt.

Die stijging komt vooral doordat het bedrijf achter Albert Heijn, bol en Etos de variabele beloningen omhooggooit. Zo is de jaarlijkse kortetermijnbonus voor de topman 1,5 keer het basissalaris in contanten, als de gestelde doelen worden gehaald. Als de prestaties die doelen ver overtreffen, kan deze bonus worden verdubbeld.

350 Procent

De langetermijnbonus, die in aandelen wordt uitbetaald, kan bij het behalen van de doelen uitkomen op 350 procent van het basissalaris. De waarde van deze variabele beloning kan nog met maximaal 1,5 worden vermenigvuldigd als Ahold Delhaize veel beter presteert dan de doelstellingen.

Als het bedrijf de gestelde doelen haalt, maar niet overtreft, zou de beloning voor topman Muller op 8,1 miljoen euro uitkomen. Bij ondermaatse prestaties komen er geen bonussen bovenop het basissalaris van 1,35 miljoen euro.

Muller kreeg voor zijn werk vorig jaar 7,5 miljoen euro, staat in het jaarverslag van Ahold Delhaize. In 2024 was dat nog 5,8 miljoen euro.