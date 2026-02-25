ECONOMIE
DENK teleurgesteld over gebrek antidiscriminatiebeleid kabinet

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 21:45
anp250226197 1
DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet doet te weinig om discriminatie te bestrijden, zei DENK-leider Stephan van Baarle. Volgens hem staan in het coalitieakkoord alleen al bestaande plannen en wordt er geen extra geld vrijgemaakt. "Wat gaat het kabinet doen?"
Volgens Van Baarle zorgt het integratiebeleid van het kabinet van Rob Jetten voor meer wantrouwen in Nederlandse minderheden. "Maar Nederlanders die hier zijn geboren, hoeven toch niet te integreren", redeneerde Van Baarle. Hij wil dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor het bestrijden van discriminatie.
Van Baarle wil dat Jetten zich ook uitspreekt tegen de Israëlische regering voor de aanvallen in Gaza. "Mensen hoopten op erkenning van Palestina", zei de DENK-leider. Hij bracht in herinnering dat Jetten meeliep met de Rode Lijn-demonstratie toen hij nog fractievoorzitter van oppositiepartij D66 was. "Vindt premier Jetten dat Israël genocide pleegt? Erkent premier Jetten dat Netanyahu oorlogsmisdaden pleegt?"
Jetten komt donderdag aan het woord.
