President Suriname vraagt vertrek 3 directieleden staatsbedrijven

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 21:04
anp250226195 1
PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse president Jennifer Simons heeft drie directieleden van staatsbedrijven gevraagd om op te stappen. Er was ophef ontstaan over zeer lucratieve, langlopende contracten die de nieuwe directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), waar circa 80 procent van de Surinamers verzekerd is, zou hebben gesloten met partijgenoten die niets te maken hebben met de ziektekostenverzekeringsbranche.
Voordat een intern onderzoek goed op gang was gekomen, werd de informatie onthuld door de nieuwswebsite Suriname Herald.
De SZF-directeur is in oktober 2025 benoemd door de regering-Simons. In 2020 werkte hij ook voor de organisatie tot hij werd ontslagen door de regering van Chan Santokhi. Na zijn terugkeer zou hij contracten hebben afgesloten met de eveneens nieuwe directeur en onderdirecteur van het Surinaamse staatszuivelbedrijf. Zij zouden maandelijks omgerekend respectievelijk rond 2100 euro en rond 1500 euro krijgen, terwijl een maandloon van rond 300 euro in Suriname geen uitzondering is.
Ethische redenen
Het directieteam van de Melkcentrale trad in oktober aan. Hun voorgangers worden ook al vervolgd wegens miljoenenfraude.
De medewerkers van de Melkcentrale zijn nu in actie gekomen, na de oproep van de president. Zij willen juist wel dat de nieuwe leiding aanblijft en stellen dat de vermeende misstanden zich buiten het bedrijf hebben voorgedaan.
President Simons bedankte de directeur voor zijn goede diensten, maar vindt dat hij om ethische redenen niet te handhaven is.
