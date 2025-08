AH-moeder bereikt 'mijlpaal' met winstgevende onlineverkoop

ZAANDAM (ANP) - Ahold Delhaize heeft een "mijlpaal" bereikt met zijn onlineactiviteiten. De websuper van Albert Heijn en webshop bol waren samen met andere onlineactiviteiten voor het eerst volledig winstgevend, stelt het winkelconcern bij zijn kwartaalcijfers.

Volgens topman Frans Muller is dit te danken aan de combinatie van onlinewinkels en fysieke vestigingen. Ook richtte het bedrijf achter Albert Heijn en Etos zich op goedkopere bezorgmethoden, zoals ophaalpunten voor pakketten.

Het bedrijf groeide in het tweede kwartaal verder, maar zag zijn winstmarge slinken. In de VS drukten acties om de prijzen in de supermarkt laag te houden op de marges.

De omzet steeg naar 23,1 miljard euro, 3,3 procent meer dan een jaar eerder. Zonder ongunstige wisselkoersen zou dat een stijging van 6,5 procent zijn geweest. De nettowinst steeg tot 548 miljoen euro, bijna 50 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Onderliggend is de operationele winst per euro aan omzet licht gedaald.