Loon basisschoolleraar na afstuderen hoger dan van andere hbo'ers

AMSTERDAM (ANP) - Basisschoolleraren verdienen na hun afstuderen meer dan andere hbo'ers, meldt SEO Economisch Onderzoek in economievakblad ESB. Het uurloon van iemand die de pabo heeft gedaan, is een jaar na het afstuderen zo'n 13 procent hoger dan het uurloon van andere hbo-afgestudeerden.

Het onderzoeksorgaan heeft gekeken naar leraren die in het studiejaar 2021/2022 hun diploma behaalden. Maar ook voor mensen die in de vijf jaar hiervoor afstudeerden, was het uurloon al hoger dan voor andere hbo'ers.

Van de oud-pabostudenten uit het afstudeerjaar 2021/2022 heeft 94 procent binnen een jaar een baan, het overgrote deel binnen het onderwijs. Voor andere hbo-richtingen ligt het percentage mensen met een baan na een jaar gemiddeld 11 procent lager.

Vast contract

Van de mensen met een pabodiploma heeft 73 procent na een jaar werken een vast contract. Voor afgestudeerden van andere hbo-opleidingen is dat 49 procent.

Tien jaar na het afstuderen verdienen mensen met een pabodiploma per uur 5 procent meer dan andere hbo'ers.