AH verkoopt weer zakken blauwe bessen na hepatitis A-besmetting

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn verkoopt weer kilozakken met ingevroren blauwe bessen van het huismerk. Dit heeft een woordvoerster van de supermarktketen bevestigd na berichtgeving in vakmedium Distrifood. Vorige maand haalde AH een partij zakken met blauwe bessen van het huismerk uit de schappen omdat ze waren besmet met hepatitis A.

De besmette zakken kwamen uit Polen. Op de kilozakken die nu bij AH in de diepvries liggen staat dat de blauwe bessen uit Peru komen, is te zien op een foto gemaakt door Distrifood. De woordvoerster kan dit echter niet bevestigen. In verpakkingen met ook andere soorten fruit, kunnen wel blauwe bessen uit Polen zitten.

Eerder werd bekend dat zeker enkele tientallen mensen ziek zijn geworden na het eten van de blauwe bessen en dat de supermarktketen "enkele schademeldingen" had ontvangen.