Oud-minister Frits Korthals Altes (VVD) overleden

DEN HAAG (ANP) - Voormalig minister en partijvoorzitter Frits Korthals Altes is overleden, meldt de VVD donderdag. Hij was ook minister van Staat. De partij noemt hem "een monument binnen onze partij".

De in 1931 geboren jurist Korthals Altes was van 1975 tot 1981 voorzitter van de VVD. Het jaar daarop werd hij minister van Justitie, een functie die hij zou vervullen tot eind 1989. In 2001 werd hij minister van Staat.

Vorig jaar tekende Korthals Altes nog een brief waarin partijleden grote zorgen uitten over de coalitie met de PVV.