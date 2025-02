Schoof: Korthals Altes stond voor gewetensvrijheid van individu

DEN HAAG (ANP) - "Als liberaal in hart en nieren stond hij voor de gewetensvrijheid van het individu. Dat was de basis van zijn politieke handelen", laat premier Dick Schoof weten in reactie op het overlijden donderdag van de oud-minister en voormalig partijvoorzitter van de VVD Frits Korthals Altes.

Schoof prijst Korthals Altes als "een volbloed jurist met grote verdiensten voor ons land". Volgens de minister-president deed de op 93-jarige leeftijd overleden jurist dat "met grote kennis en wijsheid, met distinctie, maar ook vanuit een diepe betrokkenheid bij de publieke zaak".