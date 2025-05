Ahold bereikt hoogste koers in 23 jaar op aarzelend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en webwinkel bol, behoorde woensdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs na de publicatie van sterke kwartaalcijfers. Het bedrijf zag de totale verkopen met ruim 7 procent stijgen tot 23,3 miljard euro. Volgens topman Frans Muller heeft het concern slechts beperkt last van de handelsoorlog van president Donald Trump omdat het overgrote deel van de producten in de VS lokaal wordt ingekocht.

Beleggers beloonden Ahold Delhaize met een koerswinst van 2,5 procent op 37,50 euro, de hoogste slotstand voor het aandeel in 23 jaar.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde een fractie hoger op 896,02 punten. De MidKap ging 0,3 procent omhoog tot 839,95 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. Beleggers namen een afwachtende houding aan, in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag.