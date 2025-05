UTRECHT (ANP) - Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Ook Eindhoven is daardoor moeilijker bereikbaar. Volgens de NS gaat dat duren tot 18.45 uur.

De storing is tussen Houten-Castellum en Geldermalsen. Reizigers kunnen omreizen via Arnhem of Rotterdam. Er zijn bussen besteld, maar die zijn er nog niet, zegt een woordvoerder van NS. Dus als je op je werk nog iets moet afmaken, doe dat dan, raadt hij reizigers aan.