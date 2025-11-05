Ahold Delhaize flink hoger op Damrak na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en webwinkel bol kwam met kwartaalresultaten die goed werden ontvangen door beleggers. Het aandeel ging kort na opening meer dan 4 procent omhoog.

Ahold Delhaize boekte in het afgelopen kwartaal een licht hogere omzet dan een jaar eerder. De groei werd vooral gedreven door de eerdere overname van de Roemeense supermarktketen Profi. Ook de onlineverkopen van boodschappen droegen bij aan de groei.

Informatieleverancier Wolters Kluwer publiceerde eveneens kwartaalcijfers. Dat aandeel won ruim 3 procent in de AEX.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 965,69 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 865,97 punten. In Londen en Parijs waren minnen tot 0,5 procent te zien.