Record: temperatuur De Bilt 234 dagen op rij in dubbele cijfers

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 8:49
HOUTEN (ANP) - De maximumtemperatuur in De Bilt is sinds 17 maart, dus 234 dagen op rij, niet lager geweest dan 10 graden. Nog nooit eerder is de maximumtemperatuur daar zo lang achtereen in de dubbele cijfers gebleven, meldt Weeronline. Het vorige record stamt uit 2020, toen de temperatuur 233 dagen onafgebroken 10 graden of hoger was.
Een reeks van tweehonderd dagen of meer met temperaturen van minstens 10 graden kwam in twintig van de 125 jaren dat er in De Bilt gemeten wordt voor. Daarvan vielen er zes in de vorige eeuw en veertien in deze. Dat zulke lange reeksen met milde dagen tegenwoordig vaker voorkomen, komt volgens Weeronline door de opwarming van het klimaat. "Door klimaatverandering ligt de temperatuur hoger dan vroeger en kom je gemakkelijker aan milde dagen met temperaturen van 10 graden en meer. Daardoor is het aantal dagen in het voor- en najaar waarop de temperatuur net onder de 10 graden duikt, waardoor een reeks verbroken wordt, een stuk kleiner geworden."
