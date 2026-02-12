ECONOMIE
Velzeboer met wereldrecord naar finale 500 meter op Spelen

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 21:17
anp120226244 1
MILAAN (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer is weer een stap dichter bij een olympische medaille op de 500 meter gekomen. De Nederlandse plaatste zich donderdag in Milaan op overtuigende wijze voor de finale. Velzeboer noteerde met 41,399 een wereldrecord.
Selma Poutsma finishte als derde en mag met Velzeboer mee naar de finale. Naast de nummers 1 en 2 kwalificeerde ook de snelste nummer 3 van de twee halve finales zich en dat bleek Poutsma te zijn. Michelle Velzeboer redde het niet. De zus van Xandra Velzeboer viel en eindigde als vijfde.
Vier jaar terug, bij de Olympische Spelen van Beijing, strandde Xandra Velzeboer op de 500 meter nog in de kwartfinale.
