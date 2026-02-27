ECONOMIE
AI-bedrijf Anthropic houdt voet bij stuk tegen druk Pentagon

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 6:13
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic weigert het ministerie van Defensie onbeperkte toegang te geven tot zijn technologie. Ook een compromisvoorstel van het Pentagon werd donderdag afgewezen. "Deze bedreigingen veranderen onze positie niet: we kunnen in goed geweten niet aan hun verzoek voldoen", aldus topman Dario Amodei.
Het bedrijf wil de beveiligingen niet weghalen die voorkomen dat zijn technologie wordt ingezet voor massatoezicht op burgers of volledig autonome wapens. Het Pentagon eist juist onbeperkt gebruik van Claude, een van de weinige AI-tools die zijn goedgekeurd voor geheime cloudomgevingen.
Anthropic kreeg tot vrijdag 17.00 uur om akkoord te gaan, anders wordt het uitgeroepen tot risico in de toeleveringsketen. "We laten ons door geen enkel bedrijf de wet voorschrijven", liet een Pentagon-woordvoerder eerder op donderdag weten.
