Netflix trekt zich terug uit strijd om Warner Bros. Discovery

LOS GATOS (ANP/AFP) - Netflix ziet af van een verhoogd overnamebod op Warner Bros. Discovery. De co-CEO's Ted Sarandos en Greg Peters lieten donderdag weten dat de deal financieel niet langer aantrekkelijk genoeg is, waarmee de weg vrijkomt voor een overname door concurrent Paramount Skydance.

De raad van bestuur van Warner Bros. Discovery had een bod van concurrent Paramount Skydance uitgeroepen tot "superieur voorstel" binnen de voorwaarden van het bestaande fusieakkoord met Netflix. De streaminggigant besloot dit bod niet te evenaren. "We zijn altijd gedisciplineerd geweest, en tegen de prijs die nodig was om het laatste bod van Paramount Skydance te evenaren, is de deal financieel niet langer aantrekkelijk", aldus Netflix donderdag.

Het nieuws werd op de beurs positief ontvangen: het Netflix-aandeel steeg met 13 procent in de nabeurshandel. Beleggers lijken opgelucht dat het bedrijf de deal laat schieten.

Dalende opbrengsten

De overname zou een grote verschuiving betekenen in de Amerikaanse mediasector. De gerenommeerde Hollywood-studio en tv-zenders waaronder CNN zouden zo in handen vallen van Paramount, eigenaar van CBS en MTV. Het herziene bod van Paramount bedraagt 31 dollar per aandeel, een dollar meer dan eerder, wat het bedrijf waardeert op circa 108 miljard dollar.

Warner Bros. heeft last van dalende opbrengsten uit traditionele media, maar is een gewilde overnameprooi met klassieke franchises als Harry Potter en Batman, en streamingdienst HBO Max. Een fusie met Paramount zou die titels onder één dak brengen met de studio achter Top Gun en The Godfather.