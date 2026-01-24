ECONOMIE
AI-chef Google ziet investeringen die op zeepbel lijken

Economie
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 11:58
bijgewerkt om zaterdag, 24 januari 2026 om 12:00
 De investeringsdrift in bepaalde delen van de AI-technologiesector heeft kenmerken van een zeepbel, zegt Google-onderzoeker Demis Hassabis tegen Financial Times. De chef van Googles onderzoeksafdeling naar kunstmatige intelligentie DeepMind verwacht dat zijn eigen werkgever daar weinig last van krijgt.
"'Seedrondes' van meerdere miljarden dollars in nieuwe start-ups zonder product, technologie of wat dan ook, lijken enigszins onhoudbaar", zei Hassabis tegen de zakenkrant, verwijzend naar de eerste investeringsrondes in start-ups. De Britse Nobelprijswinnaar voegde eraan toe dat dit tot "correcties in sommige delen van de markt" kan leiden.
"Als de zeepbel knapt, zitten wij wel goed", zei hij tijdens een interview met FT in Davos. "We hebben een geweldig bedrijf waar we AI-functies aan kunnen toevoegen en meer productiviteit uit kunnen halen."
