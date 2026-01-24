ECONOMIE
Angolees (25) aangehouden in Waalwijk voor moord op Britse jongen

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 12:09
WAALWIJK (ANP) - In Waalwijk is vrijdagavond een man (25) met de Angolese nationaliteit aangehouden die werd gezocht voor medeplichtigheid aan moord en gewelddadige ordeverstoring in het Verenigd Koninkrijk, meldt de politie. Het zou gaan om de moord op een 16-jarige jongen in Manchester op 5 november 2020.
De tiener werd door een groep van dertien mannen en jongens aangevallen met machetes en knuppels. Aan de aanval zou een ruzie tussen rivaliserende bendes vooraf zijn gegaan. Zeven betrokkenen zijn inmiddels veroordeeld.
Een aantal andere verdachten, onder wie de 25-jarige Angolees, vluchtten het land uit. Een week geleden kreeg het specialistische team FastNL (Fugitive Active Search Team) informatie van de Britse en Portugese autoriteiten waarin om hulp werd gevraagd. Daarop werd een onderzoek gestart en werd de Angolees in Waalwijk gelokaliseerd.
