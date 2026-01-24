ECONOMIE
Bronnen: Syrische regering en SDF verlengen wapenstilstand

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 11:44
anp240126063 1
DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische regering en de door Koerden geleide SDF hebben volgens ingewijden ingestemd met een verlenging van hun wapenstilstand. Deze maand braken gevechten tussen de twee partijen uit in het noorden van Syrië.
Een vierdaagse staakt-het-vuren tussen de regering en de SDF ging dinsdag in. Het regeringsleger had daarvoor de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) verdreven uit gebieden die in Koerdische handen waren. De SDF kreeg delen van het noorden onder controle tijdens de burgeroorlog en de strijd tegen Islamitische Staat. De regering, die in 2024 president Bashar al-Assad verdreef, wil de macht over het hele land.
De regering en SDF hebben nog niet bevestigd dat het bestand langer blijft gelden. Een Koerdische bron stelt dat "het staakt-het-vuren is verlengd totdat een wederzijds aanvaardbare politieke oplossing is bereikt". Een diplomatieke bron in Damascus spreekt van een verlenging van maximaal één maand.
