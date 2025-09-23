Stellantis legt productie in Frankrijk en Italië tijdelijk stil

PARIJS (ANP/RTR) - Stellantis, het moederbedrijf achter automerken als Opel, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler en Fiat, legt vanaf eind september de productie tijdelijk stil in zijn fabrieken in het Franse Poissy, bij Parijs, en het Italiaanse Pomigliano. Aanleiding is de zwakke vraag in Europa, werd dinsdag bekendgemaakt.

De productie wordt tot drie weken stilgelegd. Duizenden werknemers worden tijdelijk met verlof gestuurd. In de Italiaanse fabriek bij Napels worden de Fiat Panda en de Alfa Romeo Tonale geproduceerd, terwijl in de Franse vestiging de DS3 en de Opel Mokka van de band rollen. Volgens een woordvoerder wordt "het productietempo aangepast aan de moeilijke marktomstandigheden in Europa". De verkopen van de Alfa Romeo Tonale werden ook geraakt door invoerheffingen in de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor het merk.

De autoverkopen van Stellantis daalden in het afgelopen halfjaar met 8 procent tot 1,2 miljoen voertuigen.