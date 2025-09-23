ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stellantis legt productie in Frankrijk en Italië tijdelijk stil

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 15:49
anp230925147 1
PARIJS (ANP/RTR) - Stellantis, het moederbedrijf achter automerken als Opel, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler en Fiat, legt vanaf eind september de productie tijdelijk stil in zijn fabrieken in het Franse Poissy, bij Parijs, en het Italiaanse Pomigliano. Aanleiding is de zwakke vraag in Europa, werd dinsdag bekendgemaakt.
De productie wordt tot drie weken stilgelegd. Duizenden werknemers worden tijdelijk met verlof gestuurd. In de Italiaanse fabriek bij Napels worden de Fiat Panda en de Alfa Romeo Tonale geproduceerd, terwijl in de Franse vestiging de DS3 en de Opel Mokka van de band rollen. Volgens een woordvoerder wordt "het productietempo aangepast aan de moeilijke marktomstandigheden in Europa". De verkopen van de Alfa Romeo Tonale werden ook geraakt door invoerheffingen in de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor het merk.
De autoverkopen van Stellantis daalden in het afgelopen halfjaar met 8 procent tot 1,2 miljoen voertuigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading