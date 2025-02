Melkveesector maakt nieuwe afspraken voor minder stikstofuitstoot

DEN HAAG (ANP) - De melkveesector heeft nieuwe afspraken gemaakt om de hoeveelheid eiwitten in veevoer te verlagen om zo de stikstofuitstoot via mest te verminderen. Organisaties uit de melkveehouderij, zuivelsector, diervoedersector en adviseurs en kennisinstellingen hebben hierover volgens landbouworganisatie LTO een overeenkomst getekend, een zogenoemd convenant. Daarmee willen ze voorkomen dat de veestapel moet krimpen als de stikstofuitstoot door de landbouw te hoog blijft.

De melkveebranche heeft onder meer afgesproken het gemiddelde aandeel eiwitten te verlagen van 163 gram per kilogram voer in 2023 naar maximaal 160 gram dit jaar. Volgend jaar wil de melkveesector dit verder terugbrengen naar 158 gram. Ook willen de organisaties een monitoringssysteem opzetten om de eiwitgehaltes inzichtelijk te maken. Naast LTO hebben onder andere brancheorganisaties ZuivelNL, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Wageningen University & Research (WUR) de overeenkomst ondertekend.

De landbouw moet dit jaar minder mest produceren volgens Europese en Nederlandse regels. Nederlandse boeren mochten lang meer mest over het land uitrijden dan boeren in andere EU-landen omdat ze een uitzondering hadden. Maar die uitzondering is ingetrokken, mede omdat de waterkwaliteit in Nederland tegen beloftes in niet genoeg is verbeterd.