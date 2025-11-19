AI-chipbedrijf Nvidia overtreft verwachtingen met omzet en winst

SANTA CLARA (ANP) - Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal een 62 procent hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. 's Werelds belangrijkste verkoper van AI-chips presteerde daarmee beter dan verwacht. De winst steeg in dezelfde periode met 65 procent.

Analisten rekenden in doorsnee op een stijging van de omzet en winst van zeker 50 procent. De cijfers van Nvidia gelden als barometer van de bredere AI-sector, omdat ze aangeven hoeveel geld techbedrijven als Microsoft, Meta, Amazon en Google steken in chips voor datacenters.

Nvidia-topman en -oprichter Jensen Huang zei dat de vraag naar extra rekenkracht voor kunstmatige intelligentie steeds harder groeit. Grafische processoren van het bedrijf voor clouddiensten zijn volgens Huang "uitverkocht".

De laatste tijd werden beleggers nerveuzer over de hooggespannen verwachtingen rond AI. Daarbij speelden zorgen over mogelijk te overtrokken bedrijfswaarderingen een rol. Ook waren er twijfels of de torenhoge investeringen in AI zich uiteindelijk wel zullen terugbetalen.