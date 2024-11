AI-chipbedrijf Nvidia stijgt licht op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Nvidia ging donderdag licht omhoog op de aandelenbeurzen in New York na publicatie van de kwartaalcijfers. De belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) wist in de afgelopen kwartalen steeds ruimschoots de hooggespannen marktverwachtingen te overtreffen. Ook nu kwam het bedrijf met beter dan verwachte resultaten. Maar de omzetgroei in het derde kwartaal viel wel een stuk lager uit dan in de voorgaande kwartalen.

Ook de omzetvooruitzichten van Nvidia voor het huidige kwartaal voldeden niet aan de hoge verwachtingen. Zo zal de omzetgroei dit kwartaal naar verwachting uitkomen op het laagste niveau in zeven kwartalen. Het aandeel leek flink lager te gaan openen, maar uiteindelijk ging de koers in de vroege handel toch 0,7 procent omhoog. Nvidia is dit jaar al zo'n 200 procent in waarde gestegen en behoort samen met Apple en Microsoft tot de meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven ter wereld.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. De licht teleurstellende vooruitzichten van Nvidia lijken voor weinig onzekerheid bij beleggers te zorgen of de beurskoersen door het enthousiasme rond AI niet te hard zijn gestegen. Mede door de forse koerswinst van Nvidia tikten de Amerikaanse beurzen dit jaar al meerdere keren nieuwe recordstanden aan. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 43.367 punten. De brede S&P 500-index daalde ook 0,1 procent, naar 5911 punten, en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in op 18.902 punten.