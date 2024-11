ROTTERDAM (ANP) - Ahoy in Rotterdam is opnieuw beklad met rode verf door demonstranten. Ook probeerden betogers uit het demonstratievak te breken. De politie arresteerde zeker twee personen, ziet een verslaggever van het ANP. Inmiddels is iedereen weer terug in het demonstratievak.

Bij het evenementencomplex wordt al de hele dag gedemonstreerd tegen een wapenbeurs die daar donderdag is.