AI-chipbedrijf Nvidia verder omlaag op lager Wall Street

NEW YORK (ANP) - Nvidia ging dinsdag verder omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De belangrijke verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) verloor 2,7 procent. Een dag eerder zakte het aandeel al 1,7 procent. Het bij beleggers populaire Nvidia was dit jaar juist de grote aanjager van de rally op de Amerikaanse beurzen. Het aandeel is de afgelopen vijf handelsdagen al 5 procent in waarde gedaald en staat inmiddels ruim 10 procent onder het recordniveau van een maand eerder. Ondanks de recente winstnemingen is het aandeel dit jaar nog altijd met 160 procent gestegen, dankzij de grote vraag naar de chips van het bedrijf.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend negatief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 43.550 punten. De Dow ging maandag voor de achtste dag op rij omlaag. Dat is de langste verliesreeks voor de hoofdindex sinds 2018. De brede S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 6044 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 20.063 punten. Beide graadmeters sloten maandag op nieuwe recordniveaus. De S&P 500 is dit jaar 28 procent gestegen en koerst daarmee af op de grootste jaarwinst sinds 2019.