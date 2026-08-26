AI-chipbedrijf Nvidia verdubbelt omzet en winst

SANTA CLARA (ANP) - Chipbedrijf Nvidia heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winst meer dan verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Grote techbedrijven investeren gigantische bedragen in datacenters voor AI-toepassingen en kopen daarvoor halfgeleiders van Nvidia, 's werelds belangrijkste chipverkoper voor kunstmatige intelligentie. Volgens topman Jensen Huang blijft de vraag naar extra rekenkracht voor AI-toepassingen sneller groeien.

In het tweede kwartaal van Nvidia's gebroken boekjaar kwam de omzet uit op 96,2 miljard dollar, 106 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg 126 procent tot 59,7 miljard dollar. De resultaten overtroffen de verwachtingen op de financiële markten.

De kwartaalcijfers van Nvidia worden gezien als barometer voor de mate waarin techbedrijven blijven investeren in AI-infrastructuur. De ogen zijn daarom ook gericht op de prognose voor het lopende derde kwartaal. Nvidia verwacht dan zo'n 108 miljard omzet te boeken, ook meer dan analisten hadden verwacht.