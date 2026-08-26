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Kleine verliezen op Wall Street in afwachting van cijfers Nvidia

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 22:17
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen de handel uitgegaan. Beleggers zijn op Wall Street in afwachting van kwartaalcijfers van Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van AI-chips en het waardevolste bedrijf ter wereld. De cijfers worden na sluiting van de beurs bekendgemaakt.
In aanloop naar de cijfers verloor Nvidia 1,6 procent. De resultaten van Nvidia worden op de financiële markten gezien als graadmeter voor de bredere AI-sector waarin enorme investeringen worden gedaan door techbedrijven in toepassingen rond kunstmatige intelligentie.
De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 53.463,88 punten. De breed samengestelde S&P 500 bleef vrijwel onveranderd op 7675,70 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 26.130,20 punten.
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