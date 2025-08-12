AI-startup Perplexity doet miljardenbod op Chrome van Google

De Amerikaanse AI-startup Perplexity heeft een bod uitgebracht van 34,5 miljard dollar (29,7 miljard euro) om Google's Chrome-browser over te nemen. Het ongevraagde bod volgt kort op de interesse van concurrent OpenAI in Chrome, dat wereldwijd geldt als een van de belangrijkste toegangspoorten tot het internet op pc's.

Volgens een woordvoerder van Perplexity is het bod dinsdag naar Google, onderdeel van Alphabet, gestuurd. Een Amerikaanse federale rechter oordeelde vorig jaar dat Google een illegaal monopolie heeft in de zoekmachinemarkt. De overheid wil nu dat het bedrijf onder andere Chrome verkoopt en zoekgegevens deelt met concurrenten.

Het bod van Perplexity roept vragen op over de financiering. Volgens bestuurder Dmitry Shevelenko wordt de overname volledig gesteund door "meerdere grote investeringsfondsen". Google heeft geen plannen bekendgemaakt om Chrome te verkopen.

AI-browser Comet

Perplexity staat vooral bekend om zijn door AI aangedreven zoekmachine die gebruikers eenvoudige antwoorden op vragen geeft en doorverwijst naar het oorspronkelijke bronmateriaal op het web. Vorige maand lanceerde het bedrijf zijn eigen AI-browser genaamd Comet.

De startup zit midden in een strijd om de macht in AI, waarbij bedrijven zoals Meta en OpenAI topingenieurs proberen te winnen met hoge salarissen en bonussen. Perplexity werd eerder dit jaar benaderd door Facebook-eigenaar Meta over een mogelijke overname, maar de bedrijven kwamen niet tot een definitieve overeenkomst.