Zelensky vraagt om opheffing reisbeperkingen voor jonge mannen

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 18:52
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij de regering heeft gevraagd om de reisbeperkingen voor mannen te versoepelen, zodat Oekraïners van 18 tot en met 21 jaar weer naar het buitenland kunnen. De meeste mannen mogen Oekraïne vanwege de oorlog niet verlaten.
Zelensky denkt dat dit positief zal uitpakken, omdat het jongeren zou helpen banden te onderhouden met Oekraïne en kansen geeft om zich in Oekraïne te ontwikkelen, vooral door te studeren.
Volgens de Oekraïense nieuwssite Kyiv Independent zijn er in Oekraïne zorgen over de dalende studentenpopulatie en het risico dat jong talent naar het buitenland vertrekt. Veel jongens zouden voor hun achttiende verjaardag het land verlaten om de reisbeperkingen te omzeilen.
Het overgrote deel van de mannen tussen de 18 en 60 jaar moet in Oekraïne blijven om eventueel mee te vechten tegen Rusland. Alleen mannen vanaf 25 jaar worden opgeroepen voor het leger.
