Hamas in Caïro om opnieuw te praten over wapenstilstand

CAÏRO (ANP/RTR) - Een delegatie van Hamas is in Caïro aangekomen om opnieuw te praten over een wapenstilstand in Gaza. Dat gebeurt dit keer met Egyptische bemiddelaars, zonder Israëlische inbreng.

Hamas hoopt een eerder en door de VS gesteund plan voor een staakt-het-vuren nieuw leven in te blazen. Israël en Hamas geven elkaar de schuld van het mislukken van de laatste onderhandelingen. De kern van dat akkoord vormt een bestand van zestig dagen en vrijlating van alle gijzelaars in Gaza, van wie er nog zo'n twintig in leven zijn. Tegen persbureau Reuters zei een Hamas-functionaris dat de organisatie bereid is haar bewind in Gaza op te geven ten faveure van een onpartijdig bestuur. Maar de beweging wil de wapens pas afstaan als er een Palestijnse staat is gevestigd.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu eist volledige ontwapening en ontmanteling van Hamas. Bovendien wil hij vanaf oktober vrijwel heel Gaza innemen.