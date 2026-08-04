AI-techbedrijf Palantir flink hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Palantir Technologies behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Het bedrijf, dat software ontwikkelt voor het analyseren en koppelen van grote hoeveelheden data voor bedrijven, het leger en veiligheidsdiensten, presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers hadden verwacht.

Ook verhoogde Palantir opnieuw de omzetverwachting voor het hele jaar dankzij de sterke vraag van de overheid en het bedrijfsleven naar de AI-gestuurde software van het bedrijf. Het aandeel werd ruim 18 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef positief, onder meer dankzij de overwegend sterke kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,4 procent hoger op 53.943 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven sloot maandag al op de hoogste stand ooit. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 7642 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 26.180 punten.

De stemming op de beursvloeren werd ook gesterkt door de hoop op een spoedig akkoord dat een einde moet maken aan de spanningen in het Midden-Oosten. Die hoop werd gevoed door de verklaring van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent dat de Verenigde Staten en Iran snel een deal zouden kunnen sluiten over de controle van de Straat van Hormuz. De olieprijzen gingen tot ruim 5 procent omlaag.

McDonald's steeg 0,6 procent. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Om de verkopen op de thuismarkt te verbeteren, stelt het bedrijf Skye Anderson aan als president van de Amerikaanse activiteiten. Zij vervangt Joe Erlinger, die de divisie meer dan zes jaar heeft geleid.

Caterpillar steeg 11,5 procent. De fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks verdubbelde bijna de winst in het afgelopen kwartaal dankzij de grote vraag naar energieapparatuur door de aanhoudende vraag naar elektriciteit voor datacenters.

Spotify zakte 3,5 procent. De Zweedse muziekstreamingdienst zag het aantal gebruikers en betalende abonnees in het afgelopen kwartaal opnieuw stijgen. De gebruikersgroei in belangrijke markten in Europa en Noord-Amerika viel echter tegen. Ook de winstverwachting voor het huidige kwartaal stelde teleur.

Snap steeg 12 procent na goed ontvangen resultaten. De eigenaar van het socialemediaplatform Snapchat profiteerde onder meer van de toegenomen reclame-uitgaven tijdens het WK voetbal.