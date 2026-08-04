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Natuurbrand bij Bergeijk in Noord-Brabant

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 15:47
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BERGEIJK (ANP) - In een bebost gebied bij Bergeijk in Noord-Brabant woedt een "zeer grote brand", zegt de veiligheidsregio. Er zijn ongeveer veertien brandweervoertuigen ingezet bij het blussen. Die kunnen het terrein goed op omdat er berijdbare paden zijn, volgens een woordvoerder.
Het begon met een brand van ongeveer 50 bij 50 meter, maar de brand breidt zich snel uit. "Met deze droogte is iedere vierkante meter al een bron die kan leiden tot een grote brand", zegt de woordvoerder.
Het gebied ligt op de grens van de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, en dicht bij de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, met weinig bebouwing in de omgeving.
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