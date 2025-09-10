'AI-zoekmachine voor materialen' CuspAI haalt 100 miljoen op

CAMBRIDGE (ANP) - Het Brits-Nederlandse bedrijf CuspAI heeft 100 miljoen dollar aan investeringen opgehaald. Het bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe materialen te ontdekken. Onder andere de investeringstak van chipbedrijf Nvidia en Durk Kingma, medeoprichter van OpenAI, steken geld in het bedrijf.

Durfinvesteerder New Enterprise Associates en het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek waren de belangrijkste deelnemers aan de investeringsronde, waaraan ook het Amsterdamse techbedrijf Prosus meedeed. Nadat CuspAI vorig jaar 30 miljoen dollar aan startkapitaal had opgehaald, heeft het bedrijf nu geld nodig om uit te breiden in de Verenigde Staten en Azië.

Het mede door de Nederlandse AI-wetenschapper Max Welling opgerichte bedrijf omschrijft zijn platform als "een AI-zoekmachine voor materialen". Op basis van wensen van klanten zou het systeem veel sneller dan bij traditionele methodes nieuwe kandidaat-materialen kunnen aanleveren.