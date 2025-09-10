Israël dreigt Qatar opnieuw aan te vallen

JERUZALEM (ANP/RTR) - Indien Israël bij de recente aanval op Doha in Qatar geen Hamasleiders heeft gedood, lukt dat een volgende keer. Dit zei de Israëlische ambassadeur in Washington, Yechiel Leiter. Dinsdag voerde Israël een luchtaanval uit op Doha om leiders van Hamas om te brengen. De politieke leiders wonen in Qatar en dat land behartigt bij internationale onderhandelingen over een bestand in de Gazastrook belangen van Hamas. Er is veel kritiek geuit in en buiten Israël, inclusief de VS, op de aanval. Qatar blijft actief in de onderhandelingen.

Het is niet bevestigd door het Israëlische ministerie van Defensie dat er inderdaad politieke leiders van de Palestijnse beweging zijn gedood. Leiter zei dat er inderdaad veel kritiek is, maar dat waait volgens hem wel over en Israël gaat erop vooruit, aldus de ambassadeur in een programma van Fox News. "Als we ze nu niet gepakt hebben, dan pakken we ze de volgende keer."