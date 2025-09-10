ECONOMIE
VS na drones in Polen: we verdedigen elke centimeter NAVO-gebied

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 14:47
bijgewerkt om woensdag, 10 september 2025 om 14:56
anp100925153 1
De NAVO-bondgenoten kunnen ook nu Russische drones Polen zijn binnengevlogen rekenen op de Verenigde Staten, verzekert de Amerikaanse NAVO-ambassadeur. "We zullen iedere inch van het NAVO-grondgebied verdedigen", zei hij op X.
"We staan achter onze NAVO-bondgenoten na deze schendingen van het luchtruim", aldus ambassadeur Matt Whitaker.
De VS zoeken onder president Donald Trump toenadering tot Rusland, maar Trump toont zich de laatste maanden ongeduldig over de opstelling van het Kremlin. Hij verzekerde Polen vorige week nog dat de VS pal blijven staan voor Polen en zo nodig zelfs extra troepen zullen sturen om het land te beschermen.
