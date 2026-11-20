AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een flink verlies begonnen. Vooral tech- en chipbedrijven gingen in de uitverkoop, ondanks de recordbeursgang van AI-bedrijf Anthropic op donderdag. Het beursdebuut van de maker van chatbot Claude slaagde er niet in het sentiment in de bredere AI-sector te verbeteren. Beleggers bleven bezorgd of de enorme AI-investeringen wel zullen worden terugverdiend.

Ook hebben de Verenigde Staten door het spionageschandaal rond Nvidia strengere regels ingesteld om de toegang van China tot AI-chips te beperken. Vooral in Azië gingen de tech- en chipbedrijven hard onderuit en lieten de beurzen in Japan, Zuid-Korea en Taiwan forse verliezen zien.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent in het rood op 1078,35 punten. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die donderdag nog winsten boekten, zakten nu tot 5 procent. De MidKap daalde 1,3 procent tot 1075,75 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,3 procent.

Koersval

De Nikkei in Tokio en de Kospi in Seoul zakten meer dan 5 procent. De beurs in Taiwan kelderde ruim 6 procent en kende met een koersval van meer dan 15 procent de slechtste week sinds 1991. De Taiwanese chipfabrikant TSMC en de Zuid-Koreaanse branchegenoot Samsung gingen flink omlaag. De Japanse techinvesteerder SoftBank, die grote investeringen heeft in AI, kelderde 14,5 procent.

Anthropic eindigde op zijn eerste handelsdag 17 procent boven de introductieprijs, maar zag daarmee een openingswinst van 34 procent halveren. Ook lijkt het aandeel vrijdag lager te gaan openen in New York.

GTA

De verkoopgolf bleef niet beperkt tot de tech- en chipsector. Staalconcern ArcelorMittal en industrieel toeleverancier Aalberts stonden ook in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 3,6 procent. De banken ING en ABN AMRO verloren tot 1,8 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize en telecomconcern KPN gingen aan kop, met winsten tot 1,2 procent.

In de MidKap sloot roestvrijstaalmaker Aperam de rij met een verlies van 4 procent, na een verlaging van het koersdoel door Citi. Flitshandelaar Flow Traders, die doorgaans profiteert van onrust op de beurzen, steeg 1,9 procent.

In Parijs kelderde Ubisoft 12 procent. De Franse gamesontwikkelaar verwacht dat zijn verkopen in de laatste drie maanden van het jaar ruim een kwart lager uitkomen dan een jaar geleden. De maker van Assassin's Creed kampt met flinke concurrentie van onder meer Grand Theft Auto VI, dat deze week is uitgekomen.