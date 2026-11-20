LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Las Vegas de dertiende tijd neergezet. In de eerste oefensessie werden geen tijden genoteerd. De coureurs konden niet voluit gaan door de vele regenval.

George Russell van Mercedes was de snelste met een tijd van 1.47,272. Hij bleef Pierre Gasly van Alpine en Charles Leclerc van Ferrari voor. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar zette in de Red Bull de vierde tijd neer. Wereldkampioen Kimi Antonelli kwam tot de achtste tijd.

Verstappen hechtte niet veel waarde aan de tijden uit de training. "De omstandigheden waren niet echt representatief voor de rest van het weekend waarin het droog blijft", reageerde Verstappen via het team. "We hebben maar een paar rondjes gedaan om te kijken hoe de wagen het deed en waar we morgen op moeten letten. Maar in het algemeen was het een behoorlijk onproductieve dag door het weer. Met nog slechts één training te gaan voor de kwalificatie, is het belangrijk dat die goed gaat en we daar zo veel mogelijk uithalen."

In de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag staat om 05.00 uur de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma. Vorig jaar schreef Verstappen de race op het Amerikaanse stratencircuit op zijn naam. De GP van Las Vegas is de op twee na laatste van het jaar. De strijd om het wereldkampioenschap is al beslist in het voordeel van de Italiaan Antonelli van Mercedes.