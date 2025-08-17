ECONOMIE
Air Canada beëindigt staking na ingrijpen Canadese overheid

Economie
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 11:59
anp170825061 1
MONTREAL (ANP/AFP) - Luchtvaartmaatschappij Air Canada hervat zijn vluchten later op de dag, na aanwijzing van de Canadese overheid om een staking te beëindigen. Alle stakende cabinebemanningsleden moeten uiterlijk om 20.00 uur Nederlandse tijd het werk hervatten.
Dit weekend gingen stewards en stewardessen van Air Canada in staking vanwege een loongeschil, waardoor de Canadese maatschappij veel vluchten annuleerde. Hierdoor vervallen zondag ook enkele vluchten tussen Schiphol en de Canadese steden Montreal en Toronto, blijkt uit vluchtinformatie van Schiphol.
Het gaat om ongeveer 10.000 werknemers die volgens de vakbond Canadian Union of Public Employees (CUPE) hogere lonen eisen en ook betaling voor werk buiten de cabine, zoals bij het in- of uitchecken van passagiers. De betrokken personeelsleden worden betaald op basis van de tijd dat ze vliegen. Zaterdag zijn alle zevenhonderd vluchten geschrapt, wat meer dan 100.000 reizigers trof.
