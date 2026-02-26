Sarah “Fergie” Ferguson is na de nieuwe Epstein-onthullingen spoorloos uit het publieke leven verdwenen, maar niet in stilte. Volgens Britse media checkte de ex-hertogin van York na Kerst in bij de ultraluxe Paracelsus Recovery Clinic in Zürich, waar een verblijf tot zo’n 10.000 tot 13.000 pond per dag kost, goed voor ruim 90.000 pond per week. Terwijl haar ex-man Andrew onder vuur ligt, zocht zij toevlucht in een oord voor de superrijken.

Vanaf 100.000 euro per week

Banketten zonder gasten

Dat dure verblijf past naadloos in een patroon. In het nieuwe boek Entitled – The Rise and Fall of the House of York wordt Fergie beschreven als iemand die graag leefde alsof ze nog een kroon droeg. Elke avond moest de tafel vol met rundvlees, lamsbout en kip, als een middeleeuws banket – zelfs als er geen gasten kwamen en veel eten daarna simpelweg werd weggegooid. Op reis nam ze naar verluidt tot 25 koffers mee en liet ze zich graag fêteren in de duurste hotels, geregeld op rekening van weldoeners.

De prijs van privilege

Cijfers uit gelekte e-mails maken het ongemak tastbaar: Jeffrey Epstein zou Fergie vanaf haar scheidingsjaar 1996 vijftien jaar lang “financieel hebben ondersteund”, veel meer dan de 15.000 pond die ze ooit publiekelijk toegaf. Haar huidige verblijf in een peperdure kliniek, terwijl meerdere bedrijven worden geliquideerd, werpt een hard licht op hoe lang haar luxeleven leunde op schimmige geldstromen. Fergie leefde als een koningin, maar de vraag wie de hofhouding financierde, wordt nu pijnlijk actueel – en raakt direct aan de geloofwaardigheid van de Britse monarchie.