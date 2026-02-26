10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

De drie meest voorkomende redenen waarom mensen scheiden zijn gebrek aan toewijding, ontrouw en conflicten/ruzies. Veerkracht in een huwelijk is het vermogen om te herstellen na moeilijke ervaringen. En dat kun je oefenen. Niet als de advocaat al gebeld is, maar veel eerder.

Veerkrachtige relaties vergen werk en doorzettingsvermogen. Er bestaan geen makkelijke huwelijken. Het alternatief is scheiden. Echtscheiding is echter de permanente oplossing voor wat een tijdelijk probleem kan zijn. Abigail Fagan geeft op Psychology Today tien tips.

1. Laat wrok zich niet opstapelen.

Maar al te vaak vegen we wrokgevoelens onder het tapijt omdat het te eng is om ze onder ogen te zien. Maak niet de fout door te denken dat de problemen wel zullen verdwijnen of dat je ze op een later moment wel zult aanpakken, bijvoorbeeld als de kinderen groot zijn. Die strategie werkt nooit. Negeer de vroege waarschuwingssignalen niet. Kleine problemen kosten veel minder moeite dan een berg problemen die zich in maanden en jaren opstapelen.

2. Wees verantwoordelijk voor jouw aandeel in de problemen.

Accepteer verantwoordelijkheid als het probleem bij jou ligt. Als je eerlijk en oprecht bent in het erkennen van jouw aandeel in de problemen, zal je partner eerder geneigd zijn om ook het zijne onder ogen te zien. Kijk eerst naar jezelf voordat je alle schuld bij je partner legt. Wees open en transparant over hoe je je voelt, en als je spijt of verzoeken hebt, praat er dan over. Bied je excuses aan als dat nodig is. Erken misverstanden en vooral die waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Ontrouw kan de fundering van je huwelijk op zijn grondvesten doen schudden. Huwelijken kunnen echter herstellen met jullie harde werk en inzet. Erken vertrouwensproblemen, als die er zijn, en praat over hoe je het vertrouwen kunt herstellen en wederzijds respect kunt kweken. Met deze aanpak nodig je je partner uit om samen met jou te werken aan het herstel van jullie relatie. Jullie kunnen het niet alleen. Jullie moeten samenwerken.

3. Herzie je verwachtingen van de relatie en je partner.

Zijn jouw verwachtingen realistisch? Hoe zit het met de verwachtingen van je partner? Zijn ze veranderd sinds je kinderen hebt, je carrière bent begonnen of met pensioen bent gegaan? Verwacht niet dat je partner veel zal veranderen! Accepteer je partner zoals hij of zij is, met alle gebreken en al. Dit betekent dat je je partner zichzelf moet laten zijn, tenzij hij of zij gemotiveerd is om iets te veranderen. Erken de problemen waar je geen controle over hebt. Hoewel je je partner niet kunt dwingen om te veranderen, kun je wel werken aan je eigen persoonlijke groei en verandering. Je hebt bijvoorbeeld geen controle over de verslaving van een alcoholist, maar je kunt wel je faciliterende gedrag veranderen door erover te leren in Al-Anon of therapie. Soberheid zal een keuze zijn die je echtgenoot maakt of niet maakt.

4. Spreek waardering uit voor de positieve dingen die je partner in je leven brengt.

Zoek naar dingen die ze doen of zeggen die goed voelen en vertel ze dat. Toon je dankbaarheid. Toon genegenheid en humor.

5. Spreek elke week een rustig uur af om bij elkaar te zijn.

Geef elkaar de tijd om te praten terwijl je aandachtig en met empathie luistert. Stel vragen om je partner aan te moedigen zich meer open te stellen. Luister zonder je weerlegging te plannen terwijl ze praten. Laat zien dat je begrijpt wat ze zeggen door te herhalen wat je denkt begrepen te hebben. Laat je partner zich gehoord en begrepen voelen. Alleen dan zullen ze openstaan om naar jou te luisteren.

6. Praat over je waarden en wat belangrijk voor je is in het leven.

Praat over je doelen voor de toekomst en hoe je elkaar kunt steunen zodat jullie allebei je doelen bereiken. Cultiveer de diepe vriendschap die de basis is van het huwelijk.

7. Word beter in het samen oplossen van problemen.

Soms moet je compromissen sluiten om de vrede te bewaren. Kies je gevechten. Niet elke kwestie hoeft uitgevochten en gewonnen te worden. De belangrijke dingen, zoals hoe je met geld, ouderschap of carrière omgaat, vereisen goede probleemoplossende vaardigheden. Vaker wel dan niet kun je een win-win oplossing vinden.

8. Pot geen onrecht op

Laat wrok varen. Vasthouden aan woede is giftig voor jou en de relatie. Oefen vergeving en ontwikkel een cultuur van vergeving in je relatie. (Het boek Forgive For Love van Fred Luskin is een uitstekende bron.) Ruth Bell Graham zei: “Een gelukkig huwelijk is de vereniging van twee goede vergevingsgezinden.”

9. Maak tijd voor plezier.

Als je het gevoel hebt dat je uit elkaar bent gegroeid, plan dan wat afspraakjes, net zoals je deed toen je nog verkering had. Doe nieuwe dingen samen. Trek tijd uit om elke week samen iets te doen wat jullie leuk vinden.

10. Wacht niet tot het te laat is om hulp te zoeken.

De trieste statistiek is dat de meeste koppels 6 jaar te laat op zoek gaan naar huwelijkstherapie. Therapie kan jullie helpen om goed te leren luisteren en om adem te halen.

Sommige huwelijken kunnen de storm niet doorstaan en al deze hulpmiddelen zijn misschien niet genoeg om ze te redden. Als je na al het bovenstaande tot de conclusie komt dat je relatie niet meer te redden is, dan weet je dat je geen middel onbeproefd hebt gelaten.