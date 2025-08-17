Bloomberg: Rutte en EU-leiders met Zelensky naar Trump

WASHINGTON (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, en de Finse president Alexander Stubb zijn van plan om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vergezellen tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump maandag in Washington. Dat meldt persbureau Bloomberg, dat zich baseert op bronnen die bekend zijn met de zaak.

De ingewijden benadrukten dat de besprekingen nog gaande zijn. De plannen kunnen nog veranderen.