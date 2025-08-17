ECONOMIE
Bloomberg: Rutte en EU-leiders met Zelensky naar Trump

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 11:59
anp170825060 1
WASHINGTON (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, en de Finse president Alexander Stubb zijn van plan om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vergezellen tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump maandag in Washington. Dat meldt persbureau Bloomberg, dat zich baseert op bronnen die bekend zijn met de zaak.
De ingewijden benadrukten dat de besprekingen nog gaande zijn. De plannen kunnen nog veranderen.
Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

Air Canada beëindigt staking na ingrijpen Canadese overheid

